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Происшествия

Почти три миллиона рублей отдала мошенникам пенсионерка из Великих Лук

Два миллиона 985 тысяч рублей перевела мошенникам пенсионерка из Великих Лук, сообщает Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

8 июля 70-летней великолучанке позвонил мошенник, который представился сотрудником Центробанка и сообщил ей, что кто-то якобы пытался перевести деньги с её банковской карты. Он убедил женщину перевести деньги на «резервный счёт». Потерпевшая перевела по указанным реквизитам все свои сбережения в размере двух миллионов 985 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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