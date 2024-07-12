Почти три миллиона рублей отдала мошенникам пенсионерка из Великих Лук

17:32, 12 июля 2024, ПАИ

Два миллиона 985 тысяч рублей перевела мошенникам пенсионерка из Великих Лук, сообщает Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

8 июля 70-летней великолучанке позвонил мошенник, который представился сотрудником Центробанка и сообщил ей, что кто-то якобы пытался перевести деньги с её банковской карты. Он убедил женщину перевести деньги на «резервный счёт». Потерпевшая перевела по указанным реквизитам все свои сбережения в размере двух миллионов 985 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.