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Общество

Первый этап конкурса на лучшего госслужащего прошёл в Псковской области

Первый этап третьего регионального конкурса «Лучший государственный гражданский служащий» состоялся сегодня, 12 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Первый этап конкурса на лучшего госслужащего прошёл в Псковской области. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Участники прошли тестирование на знание основ российского законодательства, менеджмента и правил русского языка.

В этом году в конкурсе принимают участие 13 госслужащих из пяти исполнительных органов региона. Конкурс проводится среди заместителей руководителей (и близких к ним по уровню должностей) и среди иных категорий гражданских служащих.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и правительства региона к конкурсантам обратился руководитель аппарата правительства региона Андрей Вьюнов. Он отметил, что в этом году состав участников особенно сильный. «Уверен, что каждый из вас достоин победы. Но вне зависимости от результатов вы приобретёте новые знания и навыки, которые позволят каждому работать на благо Псковской области ещё эффективнее!» – подчеркнул Андрей Вьюнов.

Конкурс инициировал Михаил Ведерников.

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