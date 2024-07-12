Первый этап конкурса на лучшего госслужащего прошёл в Псковской области

18:07, 12 июля 2024, ПАИ

Первый этап третьего регионального конкурса «Лучший государственный гражданский служащий» состоялся сегодня, 12 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Участники прошли тестирование на знание основ российского законодательства, менеджмента и правил русского языка.

В этом году в конкурсе принимают участие 13 госслужащих из пяти исполнительных органов региона. Конкурс проводится среди заместителей руководителей (и близких к ним по уровню должностей) и среди иных категорий гражданских служащих.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и правительства региона к конкурсантам обратился руководитель аппарата правительства региона Андрей Вьюнов. Он отметил, что в этом году состав участников особенно сильный. «Уверен, что каждый из вас достоин победы. Но вне зависимости от результатов вы приобретёте новые знания и навыки, которые позволят каждому работать на благо Псковской области ещё эффективнее!» – подчеркнул Андрей Вьюнов.

Конкурс инициировал Михаил Ведерников.