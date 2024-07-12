Нового председателя избрали в Молодёжном парламенте при Псковском облсобрании

18:26, 12 июля 2024, ПАИ

В Молодёжном парламенте при Псковском областном Собрании депутатов избран новый председатель. Им стала помощник социального координатора фонда «Защитники Отечества» Александра Тихонова. Единодушное решение принято открытым голосованием на очередном заседании Молодёжного парламента. Великолучанин Артём Баринов по собственному желанию вышел из состава Молодёжного парламента, объяснив своё решение профессиональной занятостью. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Ротация предполагает прежде всего возможность для других ребят брать на себя ответственность за коллектив и за принятые совместные решения. Я расцениваю смену председателя Молодёжного парламента как передачу эстафетной палочки», – прокомментировал ротацию куратор Молодёжного парламента, вице-спикер Собрания Виктор Остренко.

Александра Тихонова поблагодарила коллег за доверие. Члены Молодёжного парламента обсудили планы на ближайшую перспективу, определив несколько приоритетных направлений. Среди них – развитие сотрудничества с Республикой Беларусь: ребята предложили провести фестиваль молодёжных парламентов Могилёвской, Витебской и Псковской областей. Мероприятия запланировано на 2025 год, а подготовка к нему начнётся уже этой осенью. Ещё одна идея связана с вовлечением молодых людей в территориальное общественное самоуправление. По мнению членов Молодёжного парламента, необходимо информировать молодёжь о возможностях ТОС, в том числе через обучающие семинары.

«Задача Молодёжного парламента прежде всего представительская. Вы представляете молодёжь. А реализация этой задачи может выражаться по-разному: в законотворческой деятельности, в генерировании идей, в реализации образовательных и других проектов», – поддержал намерения членов Молодёжного парламента Виктор Остренко.

Помимо обсуждения планов на будущее, на заседании также были подведены итоги первого полугодия работы. Ребята вспомнили о реализованных проектах, среди которых масштабирование Лиги дебатов «Истина»: в этом году в ней приняло рекордное количество команд, турнир по гигантболу для школьников и студентов, участие в общегородских мероприятиях и акциях.

Также в рамках заседания прошёл обучающий семинар «От идеи до закона», где начальник правового управления Собрания Любовь Цибулькина рассказала членам Молодёжного парламента об основных аспектах законотворческого процесса.