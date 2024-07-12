Пятикилометровый участок автодороги Изборск – Палкино – Остров ввели в эксплуатацию досрочно

18:37, 12 июля 2024, ПАИ

В Палкинском районе на два месяца раньше срока ввели в эксплуатацию пять километров автодороги Изборск – Палкино – Остров после ремонта по президентскому нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Участок находится между населёнными пунктами Сопки и Боловино, через него проходят потоки грузового и пассажирского транспорта, а также обеспечивается подъезд к ФАПу в деревне Шабаны.

«В ходе ремонта подрядчик отремонтировал водопропускные трубы, выполнил работы по восстановлению части обочин и виражей, обновил асфальтобетонное покрытие, укрепил обочины и откосы. Также привёл в порядок два остановочных комплекса – там обустроены пандусы и уложена тактильная плитка для удобства маломобильных групп населения», – отметил губернатор.

В целом на ремонт участка было выделено почти 100 миллионов рублей из федерального бюджета.