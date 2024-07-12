Реконструкцию МАПП «Бурачки» планируют завершить в 2025 году

18:45, 12 июля 2024, ПАИ

Заместитель руководителя ФГКУ «Росгранстрой» Георгий Будаев провёл выездное совещание по контролю за реализацией мероприятий в рамках реконструкции автомобильного пункта пропуска «Бурачки», а также проконтролировал ход работ на объекте. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ФГКУ «Росгранстрой».

Реконструкция МАПП «Бурачки» предусматривает увеличение количества полос движения автотранспорта с 19 до 26 на въезде и выезде из России.

Планируется, что после завершения реконструкции пропускная способность пункта пропуска «Бурачки» вырастет с 2 000 до 2 400 транспортных средств в сутки.