К укладке верхнего слоя асфальта на улице Юбилейной в Пскове приступят дорожники с 15 июля
С 15 июля дорожные рабочие займутся укладкой верхнего слоя асфальта на улице Юбилейной в Пскове. В связи с ремонтными работами (от улицы Коммунальной) одну полосу движения перекроют, сообщил в своём телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.
«Работы начнутся с правой части дороги (от улицы Коммунальной). Она будет закрыта для транспорта. На левой части организуют двустороннее движение», – отметил Борис Елкин.
Ремонт улицы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» идет с опережением графика. Срок окончания по контракту – апрель 2025 года. Верхний слой – это завершающий этап, все остальные работы уже выполнены, подчернкул глава города.
К укладке верхнего слоя асфальта на улице Юбилейной в Пскове приступят дорожники с 15 июля
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