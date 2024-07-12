К укладке верхнего слоя асфальта на улице Юбилейной в Пскове приступят дорожники с 15 июля

19:28, 12 июля 2024, ПАИ

С 15 июля дорожные рабочие займутся укладкой верхнего слоя асфальта на улице Юбилейной в Пскове. В связи с ремонтными работами (от улицы Коммунальной) одну полосу движения перекроют, сообщил в своём телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.

«Работы начнутся с правой части дороги (от улицы Коммунальной). Она будет закрыта для транспорта. На левой части организуют двустороннее движение», – отметил Борис Елкин.

Ремонт улицы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» идет с опережением графика. Срок окончания по контракту – апрель 2025 года. Верхний слой – это завершающий этап, все остальные работы уже выполнены, подчернкул глава города.