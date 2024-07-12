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Общество

В Опочецком муниципальном округе дан старт ралли ​«900 озер»

В Опочецком муниципальном округе дан старт ралли ​«900 озер».Об этом глава муниципалитета Юрий Ильин сообщил в соцсети «ВКонтакте».

68 экипажей выступят на восьмом этапе Кубка России по ралли в Псковской области, третьем этапе Кубка Содружества по ралли «Трофей Александра Невского». Соревнования пройдут с 12 по 14 июля.

На церемонии открытия с приветственным словом к участникам обратился Юрий Ильин.

«Экипажи наготове, заряжены по полной. Удачи всем в гонке. И пусть победит скорейший. Благодарю федерацию автоспорта Псковской области и Олега Мыслевича за развитие данного вида состязаний, за эмоции, подаренные нашим маленьким жителям, а также их родителям», – сказал он.

Псковскую область в соревнованиях представят великолучанин Владислав Супрун, экипаж псковича Павла Захарченко и великолучанина Бориса Баденщикова, псковский дуэт Дениса Баулина и Виктории Семеновой, а также псковички Ольга Стебихова и Алина Затравкина в зачете «Наша классика».

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