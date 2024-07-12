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Общество

Новый врач-лаборант приступил к работе в Псковской инфекционной больнице

В Псковской областной инфекционной клинической больнице работает новый молодой специалист – врач клинической лабораторной диагностики Дмитрий Баранов. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Дмитирй Баранов. Фото: комитет по здравоохранению Псковской области


Специалист в 2022 году окончил Смоленский государственный медицинский университет по направлению «лечебное дело» и поступил по целевому направлению от инфекционной больницы в Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова по профилю «клиническая лабораторная диагностика».

На работу Дмитрий Баранов устроился 1 июля. Сейчас он вливается в коллектив, привыкает к новым условиям труда.

«Хорошее впечатление произвела больница в целом. В лаборатории имеются достаточно современные анализаторы. Видно, что оснащение лаборатории не страдает. Пока сложно во всём сориентироваться, но коллектив хороший. Надеюсь, освоюсь», – отметил молодой специалист.

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