Новый врач-лаборант приступил к работе в Псковской инфекционной больнице

22:27, 12 июля 2024, ПАИ

В Псковской областной инфекционной клинической больнице работает новый молодой специалист – врач клинической лабораторной диагностики Дмитрий Баранов. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.



Специалист в 2022 году окончил Смоленский государственный медицинский университет по направлению «лечебное дело» и поступил по целевому направлению от инфекционной больницы в Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова по профилю «клиническая лабораторная диагностика».

На работу Дмитрий Баранов устроился 1 июля. Сейчас он вливается в коллектив, привыкает к новым условиям труда.

«Хорошее впечатление произвела больница в целом. В лаборатории имеются достаточно современные анализаторы. Видно, что оснащение лаборатории не страдает. Пока сложно во всём сориентироваться, но коллектив хороший. Надеюсь, освоюсь», – отметил молодой специалист.