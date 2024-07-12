Опочане в очередной раз приветствовали участников ралли «900 озёр»

22:47, 12 июля 2024, ПАИ

Советская площадь стала традиционным местом зрелищного открытия соревнований, которые в этом году проходят в статусе 8-го этапа Кубка России и 3-го этапа Кубка Содружества «Трофей Александра Невского» по ралли «900 озёр». Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

«Сегодня вечером в центре Опочки собралось немало народа. Опочанам и гостям города в очередной раз выпала возможность насладиться мастерством управления автомобилями, которыми управляли опытные гонщики. Яркие гоночные автомобили участников соревнований, как иномарки, так и представители российского и даже советского автопрома, интересовали всех от мала до велика», – пишет газета.

Поприветствовал участников и зрителей ралли «900 озёр» глава округа Юрий Ильин. Юрий Юльин поблагодарил Федерацию автоспорта Псковской области и лично Олега Мыслевича за развитие данного вида состязаний, за эмоции, подаренные маленьким жителям, а также их родителям.

Специальным гостем церемонии стал автомобильный журналист, телерадиоведущий и путешественник Андрей Леонтьев.

В этом году гонка собрала более 60 экипажей из России и Республики Беларусь. Псковская область представлена пятью стартовыми номерами. Итак, в этом году участие в гонках принимают экипажи из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Петрозаводска, Пскова, Великих Лук, Краснодара, Москвы и Московской области, Ижевска, Чебоксар, Тулы, Череповца, Владимира, Екатеринбурга, Брянска, Смоленска, Республики Беларусь.

Напомним, что основные гонки развернутся в субботу. Им предстоит преодолеть шесть скоростных участков общей протяжённостью более 80 километров. Общая дистанция ралли составит 227,65 километра.