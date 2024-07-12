В Псковской области готовы к приезду соотечественников, которым грозит депортация из Латвии

23:20, 12 июля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал новый видеоролик из цикла «Тема». На этот раз темой видеообращения стала помощь вынужденным переселенцам из Латвии. Какая поддержка будет оказана и куда за ней обращаться, рассказал губернатор в своём телеграм-канале.

«Многие из вас уже слышали, что парламент Латвии принял очередные поправки в закон об эмиграции. Теперь сдать экзамен на знание латышского языка должны будут и те граждане, которые ранее были от этого освобождены. Новые требования коснутся порядка пяти тысячи человек. Те, кто не смогут сдать экзамен до конца октября, должны будут покинуть Латвию. В этой связи мы ожидаем, что некоторые из наших соотечественников вернутся на историческую родину. Со стороны правительства мы готовы оказать вынужденным переселенцам всю необходимую помощь», – начал губернатор.

Он также отметил, что пункт временного размещения, предназначенный для этих целей, практически готов. Также в ПВР сограждане смогут заселить и своих домашних животных. Главное, чтобы у питомцев были ветеринарные паспорта и были сделаны прививки, подчеркнул губернатор. Тем, у кого есть трудности с перевозкой большого количества вещей, помощь будет оказана.

Губернатор также рассказал о видах помощи, которые будут оказаны вынужденным переселенцам.

«На места будут организованы выезды специалистов всех служб и ведомств: начиная с миграционной службы МВД, заканчивая комитетом по образованию, здравоохранению, социальной помощи, труду и занятости. Вопросы трудоустройства будут прорабатываться индивидуально с каждым человеком. Для специалистов востребованных профессий – врачей, учителей – будем изыскивать возможности обеспечения служебным жильём. Особое внимание уделим детям, в том числе обеспечим социальную адаптацию и репетиторское сопровождение каждого ребёнка в случае необходимости. Также отмечу, что в Псковской области действует государственная программа оказания содействия переселению соотечественников. Есть и комплекс мер материальной поддержки по линии управления по вопросам миграции. По ним можно получить денежные компенсации и на переезд и можно получить материальную помощь. Вместе с тем для попадания в эти программы граждане должны подходить под некоторые условия», – сказал губернатор.

Он обратился к тем, кто планирует переезд из Латвии. В случае если они понимают, что в ближайшее время вернутся жить в Россию, стоит уже сейчас позаботиться о подготовке необходимых документов.

Связаться с центром содействия переселению «Соотечественник» можно по телефону (8112) 33-10-83, по электронной почте centr_sootechestvennik@pskov.ru, в телеграм-канале t.me/sootechestvennik_pskov.

«Специалисты проконсультируют и расскажут, что делать в первую очередь. Возвращайтесь домой, мы вас ждём», – заключил губернатор.