В Псковской области готовы к приезду соотечественников, которым грозит депортация из Латвии
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал новый видеоролик из цикла «Тема». На этот раз темой видеообращения стала помощь вынужденным переселенцам из Латвии. Какая поддержка будет оказана и куда за ней обращаться, рассказал губернатор в своём телеграм-канале.
«Многие из вас уже слышали, что парламент Латвии принял очередные поправки в закон об эмиграции. Теперь сдать экзамен на знание латышского языка должны будут и те граждане, которые ранее были от этого освобождены. Новые требования коснутся порядка пяти тысячи человек. Те, кто не смогут сдать экзамен до конца октября, должны будут покинуть Латвию. В этой связи мы ожидаем, что некоторые из наших соотечественников вернутся на историческую родину. Со стороны правительства мы готовы оказать вынужденным переселенцам всю необходимую помощь», – начал губернатор.
Он также отметил, что пункт временного размещения, предназначенный для этих целей, практически готов. Также в ПВР сограждане смогут заселить и своих домашних животных. Главное, чтобы у питомцев были ветеринарные паспорта и были сделаны прививки, подчеркнул губернатор. Тем, у кого есть трудности с перевозкой большого количества вещей, помощь будет оказана.
Губернатор также рассказал о видах помощи, которые будут оказаны вынужденным переселенцам.
«На места будут организованы выезды специалистов всех служб и ведомств: начиная с миграционной службы МВД, заканчивая комитетом по образованию, здравоохранению, социальной помощи, труду и занятости. Вопросы трудоустройства будут прорабатываться индивидуально с каждым человеком. Для специалистов востребованных профессий – врачей, учителей – будем изыскивать возможности обеспечения служебным жильём. Особое внимание уделим детям, в том числе обеспечим социальную адаптацию и репетиторское сопровождение каждого ребёнка в случае необходимости. Также отмечу, что в Псковской области действует государственная программа оказания содействия переселению соотечественников. Есть и комплекс мер материальной поддержки по линии управления по вопросам миграции. По ним можно получить денежные компенсации и на переезд и можно получить материальную помощь. Вместе с тем для попадания в эти программы граждане должны подходить под некоторые условия», – сказал губернатор.
Он обратился к тем, кто планирует переезд из Латвии. В случае если они понимают, что в ближайшее время вернутся жить в Россию, стоит уже сейчас позаботиться о подготовке необходимых документов.
Связаться с центром содействия переселению «Соотечественник» можно по телефону (8112) 33-10-83, по электронной почте centr_sootechestvennik@pskov.ru, в телеграм-канале t.me/sootechestvennik_pskov.
«Специалисты проконсультируют и расскажут, что делать в первую очередь. Возвращайтесь домой, мы вас ждём», – заключил губернатор.
В Псковской области готовы к приезду соотечественников, которым грозит депортация из Латвии
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