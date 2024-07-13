Псковская область вошла в топ-20 регионов по докапитализации регионального Фонда развития промышленности

10:33, 13 июля 2024, ПАИ

Псковская область вошла в топ-20 регионов-лидеров по докапитализации регионального Фонда развития промышленности в рамках механизма единой региональной субсидии за 2021–2024 года. Такие данные озвучили на выставке «Иннопром-2024» в Екатеринбурге. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«С 2021 года мы ежегодно принимаем участие в конкурсном отборе на предоставление финансирования из федерального бюджета для региональных программ развития промышленности, и прежде всего – на докапитализацию Фонда развития промышленности. С 2021 по 2024 год на эти цели было направлено более 154 миллионов рублей», – отметил он.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что в 2024 году на эти цели было дополнительно получено ещё 250 миллионов рублей, и поблагодарил первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова. Средства направят на предоставление займов промышленным предприятиям в целях реализации инвестпроектов.

Подробнее узнать об условиях получения займа можно на инвестиционном портале региона.