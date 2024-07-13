МЧС предупреждает псковичей о неблагоприятном явлении сегодняшней ночью

14:05, 13 июля 2024, ПАИ

Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении поступило из Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сегодня, 13 июля.

«Сегодня ночью местами по Псковской области ожидаются ливни», – говорится в сообщении.

Псковичей просят воздержаться от поездок, по возможности оставаться в квартире или на работе. Водителям стоит перепарковать автомобили из низинных мест и не оставлять транспорт на стоянках, где часто происходят подтопления.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.