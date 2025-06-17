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Общество

Псковские бренды вышли на Wildberries благодаря программе ​«Платформа роста»

Уже 14 регионов России, включая Псковскую область, присоединились к программе «Платформа роста», которую запустили Wildberries и Russ и Агентство стратегических инициатив, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«В небольшом ролике коллеги рассказывают о проекте, ставшем уверенной точкой роста для многих предпринимателей», - написал Михаил Ведерников.

«В Псковской области резидентами программы стали порядка 20 успешных брендов. В начале июня реализацию проекта и его перспективы мы обсудили на рабочей встрече с главным исполнительным директором Wildberries и Russ Робертом Мирзояном», - уточнил Михаил Ведерников.

«Желаю успехов нашим партнёрами и развития нашему бизнесу. Уверен, экономика региона почувствует позитивные результаты», - отметил губернатор.

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