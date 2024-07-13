Два человека пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Великих Луках

15:51, 13 июля 2024, ПАИ

Столкновение рейсового автобуса с пассажирам и автомобиля Ford произошло на Октябрьском проспекте в Великих Луках. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса. Помощь им оказана на месте. Решается вопрос о госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.