Многоквартирный дом в Опочке исследовали после взрыва бытового газа

16:58, 13 июля 2024, ПАИ

Комплексное исследование пострадавшего после взрыва бытового газа многоквартиного дома провели в Опочке. По результатам все жильцы (кроме жителей трёх наиболее пострадавших квартир) вернулись домой. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Управляющая компания приступила к оперативному ремонту дверных и оконных проёмов. К месту происшествия с утра организован подвоз воды и питания для людей. Граждан, нуждающихся в размещении в пунктах временной дислокации, нет.

«Отдельно хочу отметить оперативность реагирования экстренных служб. Сотрудники пожарно-спасательной части прибыли на место через четыре минуты после поступления сигнала в дежурную службу, ещё через пять минут горение было ликвидировано», – подчеркнул глава региона.

Кроме того, держится под контролем состояние двоих пострадавших. Они госпитализированы в Псковскую областную клиническую больницу – для этого была привлечена санитарная авиация.

Ранее сообщалось, что прокуратура организовала проверку по факту взрыва бытового газа в Опочке.

Напомним, что в результате взрыва пострадало два человека. Самостоятельно смогли эвакуироваться 40 человек, среди них – десять детей.

На месте работает руководитель аппарата губернатора Андрей Вьюнов. Происшествие находится под личным контролем губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.