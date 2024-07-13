ТВ и радиовещание временно прекратится в ряде муниципалитетов Псковской области на несколько часов

19:13, 13 июля 2024, ПАИ

Филиал РТРС «Псковский ОРТПЦ» проведёт профилактические работы с телерадиовещательным оборудованием в Псковской области в понедельник, 15 июля, сообщили ПАИ в Псковском ОРТПЦ.

Работы будут вестись с телерадиовещательным оборудованием в Великих Луках, Глубоком, Дедовичах, Новосокольниках. В период с 2 до 11 часов 15 июля в населённых пунктах, которые попадают в радиус действия этого оборудования, не будет радиовещания и ТВ из пакета мультиплекса.

В этот же день в Пскове с 7 до 16 часов не будет передаваться эфирный сигнал радиостанций.

Специалисты РТРС рекомендуют на время отключений не менять настройки ТВ и радио. После завершения работ вещание продолжится в обычном режиме.