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Культура

Мотофест «Дача Пати Псков» проходит в Пскове

Пятый мотофестиваль «Дача Пати Псков» проходит в развлекательном комплексе «Раздолье», сообщает корреспондент ПАИ.

  • Дача Пати Псков
    Фото: Александр Машкарин
  • Дача Пати Псков
    Фото: Александр Машкарин
  • Дача Пати Псков
    Фото: Александр Машкарин
  • Дача Пати Псков
    Фото: Александр Машкарин
  • Дача Пати Псков
    Фото: Александр Машкарин
  • Дача Пати Псков
    Фото: Александр Машкарин
  • Дача Пати Псков
    Фото: Александр Машкарин
  • Дача Пати Псков
    Фото: Александр Машкарин

На фестиваль собрались мотоциклисты из Пскова, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Острова, Минска и других городов России и Белоруссии.

На сцене «Дача Пати Псков» – почти с десяток групп, включая «Монгол Шуудан», NADИ, «Стрелы Морфея» и другие.

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