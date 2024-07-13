Мотофест «Дача Пати Псков» проходит в Пскове

19:24, 13 июля 2024, ПАИ

Пятый мотофестиваль «Дача Пати Псков» проходит в развлекательном комплексе «Раздолье», сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: Александр Машкарин



Фото: Александр Машкарин



Фото: Александр Машкарин



Фото: Александр Машкарин



Фото: Александр Машкарин



Фото: Александр Машкарин



Фото: Александр Машкарин



Фото: Александр Машкарин















На фестиваль собрались мотоциклисты из Пскова, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Острова, Минска и других городов России и Белоруссии.

На сцене «Дача Пати Псков» – почти с десяток групп, включая «Монгол Шуудан», NADИ, «Стрелы Морфея» и другие.