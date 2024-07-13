Мамедов отказался от участия в Олимпиаде-2024

20:34, 13 июля 2024, ПАИ

Ранее принявший приглашение на Олимпиаду в Париже 2024 года российский борец Шамиль Мамедов отказался выступать на Олимпийских играх. Информацию об этом приводит Международный олимпийский комитет (МОК).

Мамедов оставался последним в списке российских «нейтральных» борцов, чьё приглашение оставалось принятым. Напомним, что 6 июля исполком Федерации спортивной борьбы России принял решение отказаться от участия в парижских Олимпийских играх.

Ранее для участия к соревнованиям по спортивной борьбе в нейтральном статусе на Играх были допущены Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.

Все они приглашение участвовать в Олимпиаде отклонили.