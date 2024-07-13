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Спорт

Псковские профсоюзы поддержали футбольный турнир

Финальный матч между командами областной прокуратуры и Псковской таможни прошёл сегодня в рамках корпоративного турнира по футболу среди трудовых коллективов Псковской области «Дивизион вызов» «Трудовые резервы». Традиционно генеральным партнёром турнира выступил областной совет профессиональных союзов, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Победу со счётом 3:2 и кубок «Вызов» завоевала команда прокуратуры Псковской области.

«Турнир – это без преувеличения событие для Псковской области. Сезон был очень ярким и запоминающимся. Добавилось и участников, и болельщиков. Рад, что 90 % команд, заявленных на турнир, имеют связь с профсоюзом, и на этих предприятиях функционируют первичные профсоюзные организации», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Он также подчеркнул, что профсоюзы всегда выступают за спорт и активно поддерживают это направление в трудовых коллективах.

«Спорт – это здоровье нации, и лучше побеждать не на площадях, а на спортивных площадках и за столом переговоров», – заключил Игорь Иванов.

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