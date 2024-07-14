Водитель госпитализирован в результате опрокидывания автомобиля в Псковском районе
Водитель госпитализирован в результате опрокидывания автомобиля в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
21-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2110, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. ДТП произошло на 10-м километре трассы Псков – Гдов у деревни Струково в Псковском районе.
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Пострадавший водитель госпитализирован в медучреждение с различными травмами.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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