Водитель госпитализирован в результате опрокидывания автомобиля в Псковском районе

08:57, 14 июля 2024, ПАИ

Водитель госпитализирован в результате опрокидывания автомобиля в Псковском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

21-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2110, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. ДТП произошло на 10-м километре трассы Псков – Гдов у деревни Струково в Псковском районе.

Пострадавший водитель госпитализирован в медучреждение с различными травмами.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.