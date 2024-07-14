Остатки сбитого в годы Великой Отечественной советского самолёта нашли пыталовские поисковики

09:47, 14 июля 2024, ПАИ

Несколько элементов сбитого в годы Великой Отечественной войны советского двухмоторного пикирующего бомбардировщика Ар-2 нашли поисковики в районе деревне Долгоборье в Пыталовском муниципальном округе. Вместе с ними в поисковой экспедиции приняли участие журналисты редакции «Наша жизнь». Отметим, что первые поиски на месте падения проходили в 1997 году.

Приводим рассказ коллег о поиске.

«Вместе с поисковиками отряда «Поиск-97» и волонтёрами мы отправились к месту падения самолёта, который был сбит в начале июля 1941 года. Путь к месту был тернист: трава и крапива с рост человека, канавы, стволы деревьев под ногами, рюкзаки за спиной и инструменты в руках. Несколько километров – и мы оказались на месте.

Лагерь уже был приспособлен к проведению работ. Рядом кучи просеянной смеси земли, глины и песка – это то, что удалось сделать поисковиками ещё в прошлый выезд. Тогда было обнаружено место нахождения хвостовой части самолёта.

В этот раз задача – обследовать окрестности, чтобы найти местоположение кабины пилота. Именно там можно найти номерные детали, по которым удастся определить и сам самолёт, и членов экипажа, и их боевой путь.

Осложняется поиск тем, что неизвестна его траектория падения – лишь предположения, с какой стороны летел и как упал. Крупных деталей тоже нет, а значит, приборы могут реагировать на всю мелочь вокруг, а перекапывать такую площадь нецелесообразно.

С большой долей вероятности это был самолёт Ар-2. Он большой по размерам, размах крыльев порядка 26 метров. Стоя на месте, сложно представить в лесу такую махину. Есть только несколько ям в разных сторонах, образованных от удара кабиной, шасси, двигателями и во время предыдущих раскопок в 1997 году.

Часть работ мы провели в том месте, где нужно просеивать грунт в поисках деталей самолёта и останков стрелка. Несколько элементов обшивки, проволоки, интересных мелких находок, патронов уже нас порадовали.

В нескольких метрах левее удалось найти достаточно крупные элементы, а когда один из поисковиков принёс первые детали с надписями, стало ещё интереснее. Ведь эти детали, предположительно, от кабины пилота.Мы отправились копать в то место.

Среди камней и палок начали попадаться существенные детали. Сложно сказать, что это конкретно, но явно от кабины. Нашли и цепочку из элементов системы охлаждения, которые отличают самолёт Ар-2 от СБ-2. Теперь можно со стопроцентной уверенностью утверждать, что это та самая модель самолёта, довольно редкая. Одну деталь нашли с коротким номером, фото которой отправят эксперту для исследования. Возможно, она даст новые подсказки.



Фото: газета "Наша жизнь"



Фото: газета "Наша жизнь"



Фото: газета "Наша жизнь"



Фото: газета "Наша жизнь"



Фото: газета "Наша жизнь"



Фото: газета "Наша жизнь"



Фото: газета "Наша жизнь"



Фото: газета "Наша жизнь"



Фото: газета "Наша жизнь"



Фото: газета "Наша жизнь"



Фото: газета "Наша жизнь"





















Несколько часов работы дали неплохие результаты, но фронт работ остаётся ещё внушительным.

Редакция выражает благодарность руководителю «Поиска-97» Дмитрию Ершову за организацию экспедиции. Поисковые работы будут продолжены».

Ар-2 (народное название «Арочка») — советский двухмоторный пикирующий бомбардировщик цельнометаллической конструкции. Разработан под руководством А. А. Архангельского в ЦАГИ на базе бомбардировщика СБ. Ар-2 создавался как попытка модернизировать самолёт СБ путём его переделки в пикирующий бомбардировщик. На самолёте были установлены два двигателя М-105Р. Первый полёт опытный СБ-РК совершил в 1937 году.