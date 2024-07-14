Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Остатки сбитого в годы Великой Отечественной советского самолёта нашли пыталовские поисковики

Несколько элементов сбитого в годы Великой Отечественной войны советского двухмоторного пикирующего бомбардировщика Ар-2 нашли поисковики в районе деревне Долгоборье в Пыталовском муниципальном округе. Вместе с ними в поисковой экспедиции приняли участие журналисты редакции «Наша жизнь». Отметим, что первые поиски на месте падения проходили в 1997 году.

Приводим рассказ коллег о поиске.

«Вместе с поисковиками отряда «Поиск-97» и волонтёрами мы отправились к месту падения самолёта, который был сбит в начале июля 1941 года. Путь к месту был тернист: трава и крапива с рост человека, канавы, стволы деревьев под ногами, рюкзаки за спиной и инструменты в руках. Несколько километров – и мы оказались на месте.

Лагерь уже был приспособлен к проведению работ. Рядом кучи просеянной смеси земли, глины и песка – это то, что удалось сделать поисковиками ещё в прошлый выезд. Тогда было обнаружено место нахождения хвостовой части самолёта.

В этот раз задача – обследовать окрестности, чтобы найти местоположение кабины пилота. Именно там можно найти номерные детали, по которым удастся определить и сам самолёт, и членов экипажа, и их боевой путь.

Осложняется поиск тем, что неизвестна его траектория падения – лишь предположения, с какой стороны летел и как упал. Крупных деталей тоже нет, а значит, приборы могут реагировать на всю мелочь вокруг, а перекапывать такую площадь нецелесообразно.

С большой долей вероятности это был самолёт Ар-2. Он большой по размерам, размах крыльев порядка 26 метров. Стоя на месте, сложно представить в лесу такую махину. Есть только несколько ям в разных сторонах, образованных от удара кабиной, шасси, двигателями и во время предыдущих раскопок в 1997 году.

Часть работ мы провели в том месте, где нужно просеивать грунт в поисках деталей самолёта и останков стрелка. Несколько элементов обшивки, проволоки, интересных мелких находок, патронов уже нас порадовали.

В нескольких метрах левее удалось найти достаточно крупные элементы, а когда один из поисковиков принёс первые детали с надписями, стало ещё интереснее. Ведь эти детали, предположительно, от кабины пилота.Мы отправились копать в то место.

Среди камней и палок начали попадаться существенные детали. Сложно сказать, что это конкретно, но явно от кабины. Нашли и цепочку из элементов системы охлаждения, которые отличают самолёт Ар-2 от СБ-2. Теперь можно со стопроцентной уверенностью утверждать, что это та самая модель самолёта, довольно редкая. Одну деталь нашли с коротким номером, фото которой отправят эксперту для исследования. Возможно, она даст новые подсказки.

  • Пыталовские поисковики нашли элементы сбитого в 1941 году советского бомбардировщика
    Фото: газета "Наша жизнь"
  • Пыталовские поисковики нашли элементы сбитого в 1941 году советского бомбардировщика
    Фото: газета "Наша жизнь"
  • Пыталовские поисковики нашли элементы сбитого в 1941 году советского бомбардировщика
    Фото: газета "Наша жизнь"
  • Пыталовские поисковики нашли элементы сбитого в 1941 году советского бомбардировщика
    Фото: газета "Наша жизнь"
  • Пыталовские поисковики нашли элементы сбитого в 1941 году советского бомбардировщика
    Фото: газета "Наша жизнь"
  • Пыталовские поисковики нашли элементы сбитого в 1941 году советского бомбардировщика
    Фото: газета "Наша жизнь"
  • Пыталовские поисковики нашли элементы сбитого в 1941 году советского бомбардировщика
    Фото: газета "Наша жизнь"
  • Пыталовские поисковики нашли элементы сбитого в 1941 году советского бомбардировщика
    Фото: газета "Наша жизнь"
  • Пыталовские поисковики нашли элементы сбитого в 1941 году советского бомбардировщика
    Фото: газета "Наша жизнь"
  • Пыталовские поисковики нашли элементы сбитого в 1941 году советского бомбардировщика
    Фото: газета "Наша жизнь"
  • Пыталовские поисковики нашли элементы сбитого в 1941 году советского бомбардировщика
    Фото: газета "Наша жизнь"

Несколько часов работы дали неплохие результаты, но фронт работ остаётся ещё внушительным.

Редакция выражает благодарность руководителю «Поиска-97» Дмитрию Ершову за организацию экспедиции. Поисковые работы будут продолжены».

Ар-2 (народное название «Арочка») — советский двухмоторный пикирующий бомбардировщик цельнометаллической конструкции. Разработан под руководством А. А. Архангельского в ЦАГИ на базе бомбардировщика СБ. Ар-2 создавался как попытка модернизировать самолёт СБ путём его переделки в пикирующий бомбардировщик. На самолёте были установлены два двигателя М-105Р. Первый полёт опытный СБ-РК совершил в 1937 году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 июля 2024

До 27 градусов прогреется воздух в Псковской области 15 июля
14 июля 2024

Михаил Ведерников поздравил любителей и профессионалов с Днём рыбака
14 июля 2024

С профессиональным праздником поздравил почтовых работников Александр Котов
14 июля 2024

Остатки сбитого в годы Великой Отечественной советского самолёта нашли пыталовские поисковики
13 июля 2024

«Дерзкие» победили в «Профсоюзных стартах» в Псковской области
13 июля 2024

Борис Елкин объявил о старте конкурса молодёжных проектов и увеличил его грантовый фонд
13 июля 2024

Торжественный митинг в честь 80-летия освобождения от фашистов прошёл в Опочке
13 июля 2024

Лето. Семья. Хорошо! Пятый форум молодых семей Псковской области состоялся в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...