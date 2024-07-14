С профессиональным праздником поздравил почтовых работников Александр Котов

10:01, 14 июля 2024, ПАИ

С Днём российской почты сотрудников и ветеранов УФПС Псковской области – филиала ФГУП «Почта России» поздравил от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично председатель областного Собрания Александр Котов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Роль федерального почтового оператора «Почта России», входящего в перечень стратегических предприятий, заключается в сохранении коммуникационной связанности граждан на территории всей страны. Эта задача имеет важнейшее значение для развития территорий и всего государства», – подчеркнул Александр Котов.

Он отметил, что почта – это больше чем просто возможность отправить письмо и получить посылку.

«Для жителей сельской местности почтовые отделения зачастую становятся центром притяжения – здесь можно подтвердить учётную запись на «Госуслугах», получить банковские услуги, купить товары первой необходимости, измерить артериальное давление, да и просто пообщаться с односельчанами», – заметил председатель областного Собрания.

Сегодня в Псковской области при поддержке государства активно реализуется программа модернизации сельских почтовых отделений. Кроме того, в регионе задан вектор на восстановление филиальной сети – к работе возвращаются ранее закрытые отделения, рассказал Александр Котов.

«Огромная благодарность всем почтовым работникам Псковской области за такой нужный людям труд! Здоровья, благополучия, успехов в профессиональной деятельности и воплощения в жизнь всех намеченных планов!» – заключил Александр Котов.