Михаил Ведерников поздравил любителей и профессионалов с Днём рыбака

11:05, 14 июля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил любителей и профессионалов с Днём рыбака. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.

«Сегодня значимый день для тысяч жителей Псковской области – День рыбака. В нашем озёрном крае есть множество любителей и настоящих профессионалов рыбной ловли, которые с удовольствием проводят время в природной тиши», – отметил он.

Для некоторых населённых пунктов, например Гдова и Самолвы, это и вовсе настоящий народный праздник, подчеркнул Михаил Ведерников.

«Присоединяюсь ко всем, кто ценит такой вид досуга, и желаю ни хвоста ни чешуи! Любите и берегите нашу прекрасную природу!» – заключил губернатор.