Щука отменным клёвом поздравила с праздником псковских рыболовов-любителей

13:39, 14 июля 2024, ПАИ

Середина лета никогда не отличалась хорошим клёвом. Но, оказывается, бывают и исключения. Накануне праздника на лесном озере в Гдовском районе Псковской области постоянный автор ПАИ Николай Бесклёвный с товарищами едва отбились от неожиданной агрессии зубастых разбойниц – в их улове оказалось более 40 щук.

С Днём рыбака!

Уважаемые псковичи-рыболовы, с праздником! В Псковской области около одной тысячи рыболовов-промысловиков, несколько сотен человек работают на рыбоперерабатывающих предприятиях, десятки научных сотрудников и инспекторов рыбоохраны следят за состоянием водной среды и их обитателями. 14 июля 2024 года все они отмечают свой профессиональный праздник. Но ещё больший отряд рыболовов-любителей (а в него, без преувеличения, входит каждый пятый житель нашего региона) этот день также считает своим праздником. Всех вас с праздником! С Днём рыбака! Богатых уловов, удачи и здоровья вам, дорогие мои земляки!

На Руси святого Петра рыболовы почитают

С древних времён на Руси (после её крещения) День рыбака отмечают во второе воскресенье июля – в ближайший выходной к церковному празднику в честь апостолов Петра и Павла 12 июля. Ещё этот день сокращённо называют Петровым днём. Именно апостола Петра в христианстве считают первым покровителем всех рыбаков. Пётр был сыном рыбака и сам рыбачил на Галилейском озере, пока не повстречал Иисуса Христа. На Руси помнят, уважают и почитают святого Петра.

Это почитание ярко выражено у нас в Псковской области – церквей Петра и Павла, больших и малых, не счесть. И особенно их много на русских берегах и островах Чудского и Псковского озёр. Белоснежные стражи-красавцы гордо возвышаются над водами, как бы издали предупреждая ворогов: здесь земля православная, с нами вера, правда и сила. Я не утверждаю, что из всех этих церквей именно Петра и Павла большинство, но их действительно много: в деревнях Кунесть, Ветвеник, Спицино, Лаптовицы, на острове имени Белова (остров Верхний).

И пожалуй, самый красивый, самый величественный храм Петра и Павла стоит на берегу Чудского озера в деревне Ветвеник. Это, без преувеличения, одна из самых ярких жемчужин псковского храмового архитектурного зодчества. Особенно красив этот храм, когда на него смотришь с озера в вечернее или раннее утреннее время при подсветке многочисленных прожекторов и фонарей. А самая древняя церковь Петра и Павла из сохранившихся, самая многострадальная находится на острове Верхнем (1470 год).

Помимо церквей и храмов, на берегах и целая россыпь часовен в честь Петра и Павла: в деревнях Лисьё, Зимний Борок, Литовиж, Кола. Не везде часовни в надлежащем виде, но местные жители берегут их, ухаживают за ними как могут. Я упомянул все известные мне церкви и часовни Петра и Павла, но уверен, что это далеко не полный перечень. И в день памяти святых Петра и Павла (12 июля), и в День рыбака (14 июля), как я полагаю, будут отданы почести святым и зажжены свечи в память о наших предках-рыболовах во всех церквях, храмах и часовнях.

Щучья аномалия

10–11 июля 2024 года. Лесное озеро, Гдовский район, Псковская область. По серьёзным и не зависящим от меня обстоятельствам в этот День рыбака я не мог очутиться на берегу реки или озера. Но за три дня до нашего праздника мы с товарищами очень здорово порыбачили, и великолепный щучий клёв оказался для нас неожиданным подарком к приближающемуся празднику…

Перед нами на этом лесном озере дважды побывали наши друзья, и обе их вылазки оказались очень результативными. Даже удивительно результативными, потому как летом здесь про щуку никогда и не слышно было. Я в июне-июле бывал здесь неоднократно, и другие рыболовы бывали, и все приходили к выводу, что летом здесь щука умело от нас прячется. А ещё была версия, что после нереста она отсюда уходит. Вот только куда и зачем? На эти два вопроса ни у кого ответа не было. И тут вдруг такое красивое и яркое опровержение всех наших наблюдений. И товарищи не ожидали такого не по сезону активного и результативного клёва, и у нас щучья аномалия тоже подтвердилась…

Берега гдовских рек и озёр заполонили туристы

Втроём выехали из города в 17:00, в 18:30 были на месте. Свернув с гдовской дороги и двигаясь вдоль берега Желчи, мы оторопели: такого количества отдыхающих здесь ещё никогда не видели. Все мало-мальски удобные места у реки и озёр были заполонены автомобилями, палатками, лодками, мангалами и прочим туристическим скарбом для активного отдыха. Я не считал, но нам повстречалось точно не менее двухсот припаркованных автомобилей. Мы обеспокоились: если тут так тесно, то и там, куда мы едем, может оказаться, что всё будет занято. Но, на удивление, на «нашем» озере отдыхающих оказалось совсем немного. Их лагерь из нескольких палаток и автомобилей был широко раскинут, но наши невольные соседи вели себя тихо и скромно и на земле, и на воде. И ни они нам не мешали, ни мы им.

Печальное начало, но хорошее продолжение

Мы выгрузились, собрались, расположились. Порадовались присутствию Николая Константиныча: давненько он с нами не был. Начали вспоминать, когда же он был последний раз на рыбалке, и оказалось, что как раз здесь в апреле это и было. Около восьми часов вечера мы наконец-то выбрались на воду. И только я распустил свой спиннинг, заряженный воблером «Джесси» ядовитого жёлто-зелёного цвета (товарищи именно на такие похожие цвета и ловили), не прошли и ста метров от берега, как последовала уверенная поклёвка. Ура! Три минуты рыбалки – и первая рыбка уже на крючке. Щучка попалась некрупная, весом граммов 700. Но клюёт – и это главное. Подтащил я её к самому борту, от помощи с подсаком, естественно, отказался (не тот размер), начал затаскивать в лодку, и только зубастая оказалась над лодкой, как услышал над головой: хрусь! Звук настолько знакомый, что я, даже не поднимая глаз, понял, что сломался кончик моего спиннинга. Вот блин! Какое неудачное начало. Вроде бы и ничего неправильного не сделал, сотни раз так вынимал рыбин и не такого смешного размера – и ничего не ломалось, а тут…

Но делать нечего. Развернулись и отправились на берег за запасным спиннингом, благо и от берега отошли недалеко. На замену много времени не потребовалось: пять минут – и мы вновь на воде. На этот раз успели пройти двести метров, как клюнуло у напарника – попалась такая же не очень интересная щучка. Но клюёт – и это радует. Поклёвок было много, но и много сходов: то ли щука лишь любопытством ограничивалась и пасть свою пока широко не открывала, то ли совсем мелкая хищница пыталась кусать наши воблеры. Но где-то через полчаса спиннинг Николая Константиныча загнулся очень по-серьёзному: если до этого подсачек нам не требовался, то тут я без сомнений взялся за его рукоятку. И не напрасно. Через пару минут мы затащили в лодку щучару с толстой тёмной спиной. Хороша! Я поздравил товарища.

Рыбачили до 22:30. В нашей лодке счёт вечерней рыбалки оказался 7:4 в пользу товарища (он тоже рыбачил на 85-й «Джесси» похожего цвета). На берег приехали с пятью щуками и двумя окушками. Окунёк тоже поклёвывал, особенно с утра, и даже иногда неплохого размера. И у Дмитрия клевало так же часто, как и у нас. И клевало почти на всём озере. На берегу взвесили наши уловы, не вынимая из пакетов: у Димы – четыре килограмма с небольшим, у нас вес чуть за шесть килограммов перевалил. Щука Константиныча потянула ровно на два килограмма – для середины лета такие экземпляры нечасты. Хорошая рыбалка, отличный результат.

Понежиться не получилось

Разожгли костерок. Товарищи мои упирались, дрова собирать не хотели, но и моих усилий оказалось достаточно – на один вечер дров как раз хватило. Ничего мы не готовили на огне, ни варили, ни жарили, а придвинулись к костерку и так и просидели под разговоры и воспоминания да под бутерброды с чаем до половины первого ночи. Что удивительно, и Николай Константиныч всё это время был с нами. Такое за ним не водилось, он всегда намного раньше других отправлялся отдыхать. В общем, душевно у костра посидели.

Договорились о подъёме в 4:10. Я завёл будильник, но, проснувшись где-то за 20 минут до подъёма, решил продлить себе удовольствие в утренней неге и звонок отключил. Ага, продлил… Ровно в 4:15 в мою палатку постучали и поинтересовались, не проспал ли я. Я притворился спящим, но почти сразу же опять постучали – и уже более настойчиво. Ничего не оставалось делать, как выбираться наружу. Спасибо, Николай Константиныч, вы настоящий друг. Но это я так, в шутку. Раз договорились, чего теперь обижаться. Хотя Дмитрий ещё часок, наверное, поспал. А мы, испив горячего чаю, отправились на утреннюю рыбалку с надеждой на хорошее продолжение.

Классика жанра! Пассатижи – наше всё…

И оно последовало. И даже превзошло наши ожидания. Хотя и опасения имелись: вечером был едва заметный ветерок западного направления, а наутро он поменялся почти на противоположный – на юго-восточный, плюс утром не было росы, а всё это не очень добрые рыболовные приметы.

Утреннее начало оказалось ну почти один в один с началом вчерашним: клюнула и поймалась щука такого же размера и в том же месте, разница лишь в том, что спиннинг на этот раз остался цел. А дальше такой клёв начался, что мы даже и не припомнили, был ли такой вообще когда-нибудь. Хищница клевала очень часто. Иногда и у меня, и у товарища рыбины цеплялись одновременно. И очень бойкая была зубастая в это утро – поклёвки следовали очень злые, иногда такие удары были, что спиннинг едва из руки не выскакивал, и у лодки много брызг было, и в лодке она подпрыгивала выше борта, иногда создавая проблемы.

Одна проблема даже очень серьёзная оказалась. Константиныч вроде бы и аккуратно начал снимать очередную пойманную околокилушную щучку, но она так ловко извивалась, что выскользнула из руки, а свободный крючок воблера впился в большой палец моего товарища. И настолько глубоко, что жало немаленького тройника до самого изгиба вонзилось в мякоть. Классика жанра! Такое на рыбалках нет-нет да и случается. Я подхватил трепещущую рыбину, она тут же самостоятельно и легко освободилась от крючков, выскользнула и из моей руки упала на дно лодки.

Гримаса боли исказила лицо Константиныча, даже густые усы и борода не смогли её замаскировать. Я ожидал, что мой напарник сейчас разразится громогласным и нескончаемым потоком слов «благодарности» в адрес зубастой проказницы, но, на удивление, этого не произошло. Сжал губы и лишь что-то на высокой ноте невнятное промычал Николай Константиныч. И всё. Молодец, мужественный рыболов мой напарник. Ещё больше я его зауважал, когда он взял пассатижи и после недолгого прицеливания одним резким движением «с мясом» выдернул злополучный крючок. Говорит, что больно. И я верю, сам побывал в таких ситуациях неоднократно, три раза так точно. Дважды левой руке досталось: щука, активно сопротивляясь, была виновата, а один раз я, как шолоховский дед Щукарь, неаккуратно перекусывал леску возле крючка, и последний впился мне в верхнюю губу. Все три раза главным инструментом при операциях были незаменимые пассатижи. А ещё молодец Константиныч, потому что при нём и аптечка оказалась с лейкопластырем. В машине у меня аптечка имеется, а вот в лодку хотя бы маленькую, примитивную медицинскую коробочку ну никак пока не положить. А зря…

23:19! Кто больше?

Каждый раз, оказываясь вдвоём в одной лодке, и не только с Константинычем, мы ведём шуточное соревнование, кто больше поймает. Учёт ведём всем пойманным и поднятым в лодку рыбам. Все сходы у самой лодки и даже вырвавшиеся из руки и упавшие за борт рыбы не в счёт. Вечерний матч, как я уже указал выше, со счётом 7:4 закончился не в мою пользу. Утром соревнование продолжилось. И на этот раз мой спиннинг загибался чаще, чем у товарища, и уже через час рыбалки наступило равновесие – промежуточная ничья, 10:10. Затем опять Константиныч стремительно вырвался вперёд – 17:12. Мы всегда удивляемся, чем там под водой хищник руководствуется. То у меня клюёт беспрестанно, то у товарища, а снасти-то одинаковые, почти один в один. А ещё через час определился и окончательный результат – матч закончился со счётом 23:19, притом в мою пользу. Хватит! Когда очень хорошо, тоже нехорошо. Таких цифр в игре со щукой мы ещё ни разу не достигали. Естественно, брали только ту, что покрупнее, и ту рыбу, которая получила серьёзные повреждения от наших крючков. В итоге домой поехали десять щук и восемь окуней из нашего общего улова, в том числе «двушка», три «полторашки» и несколько «килушек».

Неожиданно для середины лета отличная щучья рыбалка получилась.