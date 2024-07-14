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Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов почты с праздником

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с Днём российской почты всех сотрудников и ветеранов службы. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.

«Во все времена ваша служба выполняла очень важную миссию, оставаясь самым доступным и удобным для людей средством связи», – подчеркнул он.

«Почта России» постоянно работает над улучшением предоставляемых услуг и особое внимание уделяет внедрению цифровых технологий, заметил Михаил Ведерников.

«На вас лежит большая социальная ответственность за доставку пенсий и пособий, обеспечение товарами первой необходимости жителей удалённых территорий», – сказал губернатор Псковской области.

Для поддержки военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, «Почтой России» организована бесплатная пересылка почтовых отправлений, чтобы каждый боец ощущал внимание и заботу родных и близких, отметил Михаил Ведерников.

«В «Почте России» всегда работали и продолжают работать настоящие профессионалы, которые внимательно относятся к своим обязанностям, прикладывают к выполнению поставленных задач все свои силы, знания, опыт и энергию. Спасибо за ваш непростой труд, готовность доехать и дойти до самых отдалённых уголков нашей области, чтобы бережно из рук в руки вручить письмо, посылку или любимую газету. Желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Пусть добрых и радостных известий, доставленных вами, будет как можно больше», – заключил Михаил Ведерников.

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