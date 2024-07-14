День рыбака отмечают на берегу Чудского озера в Гдовском районе
День рыбака отмечают на берегу Чудского озера в Гдовском районе сегодня, 14 июля, передаёт корреспондент ПАИ.
На празднике организованы различные конкурсы, в которых может принять участие любой желающий.
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Фото: газета «Гдовская заря»
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Фото: газета «Гдовская заря»
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Фото: газета «Гдовская заря»
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Фото: газета «Гдовская заря»
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Фото: газета «Гдовская заря»
«А какая очередь к ухе по-гдовски – ароматной, наваристой! А главное, совершенно бесплатной», – отметили в районной газете «Гдовская заря».
Ранее сообщалось, что День рыбака также отмечают в деревне Щиглицы в Псковском районе.
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