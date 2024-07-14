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Культура

Съёмки сюжета о реставраторе Савелии Ямщикове прошли в «Михайловском»

Съёмки сюжета о знаменитом реставраторе и искусствоведе Савелии Ямщикове к 15-летию его кончины вели в эти дни в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» корреспонденты программы «Вести-Москва». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Съёмки сюжета о реставраторе Савелии Ямщикове прошли в «Михайловском». Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали в музее, съёмочная группа канала работала на городище Воронич близ усадьбы Тригорское. Именно здесь около восстановленного в пушкинское время храма Георгия Победоносца С. В. Ямщиков по собственному завещанию и был похоронен в 2009 году.

«В Пушкинском заповеднике напомнили, что Савелий Васильевич, или Савва, как он сам себя называл, всегда был верным другом и защитником «Михайловского». Он помогал бороться с незаконными постройками вокруг музея. Он принимал участие в работе по восстановлению Георгиевского храма и, например, в январе 2007 года специально для него отреставрировал и доставил в Святые Горы три иконы середины XIX века, которые выкупила и привезла в Россию из Австрии Наталья Боргин, тогда сотрудник «Литературной газеты», – подчеркнули сотрудники музея.

В музее уточнили, что столичных телевизионщиков в процессе их работы в музее консультировал сотрудник «Тригорского» Константин Бурченков, хорошо знавший Савелия Ямщикова.

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» также напомнили, что с 2013 года в память о С. В. Ямщикове здесь проводят научную конференцию «Музей. Реставратор. Реставрация». Не станет исключением и это лето: коллег-музейщиков, реставраторов, историков искусства и других профильных специалистов на чтениях в Пушкинском заповеднике будут принимать 17–20 июля. Участники конференции и все, кому дорога память о знаменитом «реставраторе всея Руси», 19 июля, в день его памяти, смогут также принять участие в заупокойной службе у могилы Савелия Ямщикова.

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