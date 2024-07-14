Новое диагностическое оборудование поступило в Псковскую городскую поликлинику

17:21, 14 июля 2024, ПАИ

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» Псковская городская поликлиника приобрела оборудование, которое позволило внедрить новое исследование – электронейромиографию. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Электронейромиография (ЭНМГ) – современный метод инструментальной диагностики, позволяющий определить сократительную способность мышц и состояние нервной системы. Обследование даёт возможность обнаружения не только функциональных и органических патологий нервной системы. Метод обладает большим количеством показаний.

Процедура заключается в воздействии низкоинтенсивных электрических импульсов и фиксации ответной реакции специальным оборудованием.

В поликлинике проводят данную диагностику верхних и нижних конечностей тела. Все полученные результаты фиксируются в компьютере. При желании их можно записать на диск или распечатать на бумаге. Результаты обследования выдаются сразу же. Расшифровкой занимается врач.

В комитете отметили, что попасть на данное исследование можно по направлению врача Псковской городской поликлиники.

Исследование проводит врач функциональной диагностики Елена Голубева.