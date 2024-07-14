Возгорание двух автомобилей произошло в Великих Луках
Возгорание автомобиля Москвич произошло у дома №16 на улице Холмской в Великих Луках. После чего огонь распространился на автомобиль BMW, пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
До прибытия пожарных подразделений огонь попытались ликвидировать хозяин автомобилей и очевидцы с помощью огнетушителей.
Пострадавших нет. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание под приборной панелью.
В результате пожара Москвич сгорел, BMW повреждён огнём. На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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