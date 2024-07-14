Возгорание двух автомобилей произошло в Великих Луках

18:22, 14 июля 2024, ПАИ

Возгорание автомобиля Москвич произошло у дома №16 на улице Холмской в Великих Луках. После чего огонь распространился на автомобиль BMW, пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

До прибытия пожарных подразделений огонь попытались ликвидировать хозяин автомобилей и очевидцы с помощью огнетушителей.

Пострадавших нет. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание под приборной панелью.

В результате пожара Москвич сгорел, BMW повреждён огнём. На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения.

Обстоятельства произошедшего выясняются.