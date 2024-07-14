Стартовала Х поисковая экспедиция Себежского Укрепрайона

19:12, 14 июля 2024, ПАИ

Х поисковая экспедиция Себежского Укрепрайона стартовала сегодня, 14 июля. Об этом пишет районная газета «Призыв».

В экспедиции участвуют почти 50 добровольцев. Большинство из них уже опытные бойцы, побывавшие в экспедициях по несколько раз.

Из Пскова для участия в экспедиции прибыли руководитель поисковой организации «След «Пантеры» Анна Шуняева и опытный поисковик объединения Геннадий Корольков, стоявший у истоков поискового движения в регионе.

«Завтра полноценно выходим в район работ. Интересные находки точно будут. А за ними и неизвестные доселе истории откроются. Честно говоря, мы сами себе завидуем», – сказал руководитель экспедиции, командир отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.