Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Себежском районе почтили память жителей сожжённой нацистами деревни Ормея

Торжественно-траурный митинг возле братского захоронения заживо сожжённых в годы Великой Отечественной войны мирных жителей деревни Ормея состоялся в Себежском районе сегодня, 14 июля. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Фото: «Ормея. Сельский клуб-библиотека»

Мероприятие посвящено годовщине освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков: 80 лет назад войска Советской армии спасли от оккупации деревню Ормея.

В мероприятии приняли участие жители и гости деревни, глава Себежского района Леонид Михайлович Курсенков, представители администрации Себежского сельского поселения.

Очевидец тех событий Великой Отечественной войны Василий Лебедко поделился воспоминаниями о тех днях, когда оккупанты сожгли деревенских жителей – стариков, женщин и детей. Память погибших почтили минутой молчания, к захоронению были возложены цветы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 июля 2024

Специалисты продолжают реставрацию ​Стефановской церкви Мирожского монастыря
14 июля 2024

Народные гуляния, мастер-классы и 300 литров ухи: как прошёл День рыбака в Щиглицах
14 июля 2024

В Себежском районе почтили память жителей сожжённой нацистами деревни Ормея
14 июля 2024

Музыкальный концерт «Подарок любимому городу» пройдёт в Пскове 16 июля
14 июля 2024

Стартовала десятая поисковая экспедиция в Себежском укрепрайоне
14 июля 2024

«Ночные волки» доставят камень из Николо-Теребенской пустыни к Изборскому холму
14 июля 2024

Новое диагностическое оборудование поступило в Псковскую городскую поликлинику
14 июля 2024

День рыбака в Щиглицах (Псковский район)

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...