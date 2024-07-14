В Себежском районе почтили память жителей сожжённой нацистами деревни Ормея

21:42, 14 июля 2024, ПАИ

Торжественно-траурный митинг возле братского захоронения заживо сожжённых в годы Великой Отечественной войны мирных жителей деревни Ормея состоялся в Себежском районе сегодня, 14 июля. Об этом пишет районная газета «Призыв».

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Мероприятие посвящено годовщине освобождения территории от немецко-фашистских захватчиков: 80 лет назад войска Советской армии спасли от оккупации деревню Ормея.

В мероприятии приняли участие жители и гости деревни, глава Себежского района Леонид Михайлович Курсенков, представители администрации Себежского сельского поселения.

Очевидец тех событий Великой Отечественной войны Василий Лебедко поделился воспоминаниями о тех днях, когда оккупанты сожгли деревенских жителей – стариков, женщин и детей. Память погибших почтили минутой молчания, к захоронению были возложены цветы.