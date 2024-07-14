Народные гуляния, мастер-классы и 300 литров ухи: как прошёл День рыбака в Щиглицах

22:35, 14 июля 2024, ПАИ

День рыбака отметили в Щиглицах Псковского района сегодня, 14 июля. Мероприятие прошло при поддержке одного из рыбоперерабатывающих предприятий региона. Как прошёл День рыбака в Щиглицах, рассказала глава Псковского района Наталья Фёдорова в соцсети «ВКонтакте».

Она отметила, что мероприятие проходит уже в четырнадцатый раз, собирая любителей рыбной ловли и просто хорошего отдыха. Для гостей организовали народные гуляния, мастер-классы, ярмарку домашних вкусностей. Все желающие смогли попробовать угощения, главное из которых – более 300 литров наваристой ухи!

Наталья Фёдорова совместно с руководителем предприятия – одним из организаторов Сергеем Мамонтовым поздравили рыбаков с профессиональным праздником, вручив участникам Благодарственные письма. Праздничный концерт для гостей организовали артисты Псковского районного центра культуры и других коллективы Псковского района.

«Ежегодно стараюсь бывать на Дне рыбака в Щиглицах. Не только потому, что рыбный промысел – это значимая часть истории и настоящего Псковского района. Здесь замечательная атмосфера – дружелюбная и гостеприимная. Рыбный промысел – это дело семейное, от поколения к поколению. Озеро привязывает к себе жителей района и наших гостей своей красотой и щедростью», – подчеркнула Наталья Фёдорова.

Фоторепортаж с праздника доступен по ссылке.