Специалисты продолжают реставрацию ​Стефановской церкви Мирожского монастыря

23:24, 14 июля 2024, ПАИ

Специалисты продолжают реставрацию памятника градостроительства и архитектуры федерального значения – Стефановской церкви Мирожского монастыря. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Ручная работа с теской камня, вычинка разрушенной кладки стен и фундаментов продолжается в Стефановской церкви Мирожского монастыря. В местах, где завершена докомпановка кладки, реставраторы приступили к зачистке швов. Эти работы сейчас ведутся на уровне карниза церкви и звонницы», – отметили специалисты.

Отметим, храм Апостола и Первомученика Стефана XVII века в Мирожском монастыре со Святыми вратами, колокольней и братским корпусом является памятником градостроительства и архитектуры федерального значения.