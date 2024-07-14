Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Специалисты продолжают реставрацию ​Стефановской церкви Мирожского монастыря

Специалисты продолжают реставрацию памятника градостроительства и архитектуры федерального значения – Стефановской церкви Мирожского монастыря. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

​Специалисты продолжают реставрацию ​Стефановской церкви Мирожского монастыря. Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«Ручная работа с теской камня, вычинка разрушенной кладки стен и фундаментов продолжается в Стефановской церкви Мирожского монастыря. В местах, где завершена докомпановка кладки, реставраторы приступили к зачистке швов. Эти работы сейчас ведутся на уровне карниза церкви и звонницы», – отметили специалисты.

Отметим, храм Апостола и Первомученика Стефана XVII века в Мирожском монастыре со Святыми вратами, колокольней и братским корпусом является памятником градостроительства и архитектуры федерального значения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 июля 2024

Специалисты продолжают реставрацию ​Стефановской церкви Мирожского монастыря
14 июля 2024

Народные гулянья, мастер-классы и 300 литров ухи: как прошёл День рыбака в Щиглицах
14 июля 2024

В Себежском районе почтили память жителей сожжённой нацистами деревни Ормея
14 июля 2024

Музыкальный концерт «Подарок любимому городу» пройдёт в Пскове 16 июля
14 июля 2024

Стартовала десятая поисковая экспедиция в Себежском укрепрайоне
14 июля 2024

«Ночные волки» доставят камень из Николо-Теребенской пустыни к Изборскому холму
14 июля 2024

Новое диагностическое оборудование поступило в Псковскую городскую поликлинику
14 июля 2024

День рыбака в Щиглицах (Псковский район)

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...