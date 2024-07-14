О здоровье и потребностях питомца: российские учёные разработали смарт-ошейник для котов

23:13, 14 июля 2024, ПАИ

Команда разработчиков из Новосибирской области создала умный ошейник для домашних питомцев. Прибор рассчитан на кошек и может определять состояние животного по издаваемым звукам, пишет РИА Новости.

В смарт-ошейнике находятся специальные датчики и микропроцессор. Прибор анализирует вокализацию кошек. Если у животного есть проявления болезненного или нервного состояния, а также физической боли, хозяину приходит уведомление на смартфон.

Устройство компактное и не доставляет неудобств кошке, утверждают разработчики.

Когда устройство поступит на российские рынки, пока не уточняется.