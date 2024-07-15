Россиянам напомнили об истечении сроков уплаты НДФЛ за 2023 год

07:41, 15 июля 2024, ПАИ

Физические лица, которые подали налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ о доходах, полученных в 2023 году, должны уплатить сумму налога, указанную в декларации, до 15 июля включительно. В противном случае за каждый день просрочки будут начисляться пени, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС) России, пишет РИА Новости.

В Федеральной налоговой службе сообщили, что сумму налога на доходы физических лиц, указанную в декларации по форме 3-НДФЛ за 2023 год, необходимо уплатить в бюджет не позднее 15 июля 2024 года. Таким образом, последний день уплаты НДФЛ – 15 июля 2024 года. С 16 июля 2024 года на неуплаченную сумму НДФЛ ежедневно будут начисляться пени.

В ведомстве также сообщили, что в соответствии с действующим законодательством за неуплату или неполную уплату суммы налога, в том числе в результате занижения налоговой базы, неправильного исчисления налога или других неправомерных действий (бездействия), предусмотрен штраф в размере 20 % от неуплаченной суммы налога.

Осуществить оплату можно с помощью электронного сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России. Также пользователи сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» могут сформировать платёжный документ в личном кабинете и оплатить налог онлайн.

В России НДФЛ чаще всего уплачивается автоматически: налог с заработной платы удерживает работодатель, а с других доходов — другие налоговые агенты. Но в некоторых случаях физическим лицам необходимо самостоятельно рассчитать сумму налога и подать декларацию в налоговый орган.

Это касается тех, кто получил доход от продажи недвижимости, которая была в собственности меньше трёх лет, или дорогостоящие подарки (недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги) от лиц, не являющихся родственниками. Самостоятельно отчитаться о доходах должны также те россияне, которые получили вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, выиграли в лотерею или тотализатор сумму более 15 тысяч рублей, а также имеют доходы из зарубежных источников.