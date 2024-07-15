Мошенники начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками коммунальных служб

08:11, 15 июля 2024, ПАИ

В России наблюдается новая волна телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят своим жертвам, представляясь сотрудниками крупных энергосбытовых и генерирующих компаний, таких как «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыт», сообщили пострадавшие газете «Известия».

Мошенники используют различные предлоги: проверка электросчётчиков, перерасчёт коммунальных платежей или скидки на жилищно-коммунальные услуги в честь юбилея. В разговоре они применяют методы социальной инженерии и выманивают у жертв код из СМС для доступа к их аккаунту на портале «Госуслуги». После этого преступники оформляют от имени жертвы кредиты и выводят деньги.

В июне этого года зафиксирован рост подобных обращений в правоохранительные органы, по ним уже возбуждены десятки уголовных дел, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.

Жителю Подмосковья Александру Серебрякову в начале июля позвонили мошенники и представились сотрудниками крупной энергосбытовой компании АО «Мосэнергосбыт», которая обслуживает жителей Москвы и Московской области.

«Началось всё красиво: мне сообщили, что в нашем доме идет поверка электросчетчиков и попросили назначить время для визита мастера. Меня это не смутило. Счетчик находится в общем коридоре, но эти коридоры зачастую закрыты на замок. Плюс в актах выполненных работ нужно расписаться. В процессе разговора они попросили назвать код, который пришел мне по СМС от «Госуслуг». А там было ясно написано: «Никому не сообщайте код!» – рассказал один из пострадавших от мошенников.

Мужчина позвонил в Мосэнергосбыт и спросил, проводится ли поверка электросчётчиков в его доме. Ему ответили отрицательно.

Потери пострадавших составляют как минимум 250 тысяч рублей, а некоторым был нанесён ущерб на миллионы рублей, сообщил источник.