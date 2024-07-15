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Общество

Влияние циклонов скажется на погоде на Северо-Западе России

Какой будет погода на Северо-Западе России на этой неделе, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Влияние циклонов скажется на погоде на Северо-Западе России. Фото: ПАИ

«На Северо-Западе по вине циклонов самая высокая вероятность ливней и гроз в начале и конце периода. Днём на севере – от +17 до +22 градусов, на юге – от +21 до +26 градусов, в середине периода возможно кратковременное потепление на 3–4 градуса», – отметили синоптики.

Ранее сообщалось, что до 27 градусов прогреется воздух в Псковской области сегодня, 15 июля.

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