Влияние циклонов скажется на погоде на Северо-Западе России

08:56, 15 июля 2024, ПАИ

Какой будет погода на Северо-Западе России на этой неделе, рассказали синоптики. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«На Северо-Западе по вине циклонов самая высокая вероятность ливней и гроз в начале и конце периода. Днём на севере – от +17 до +22 градусов, на юге – от +21 до +26 градусов, в середине периода возможно кратковременное потепление на 3–4 градуса», – отметили синоптики.

Ранее сообщалось, что до 27 градусов прогреется воздух в Псковской области сегодня, 15 июля.