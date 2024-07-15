Рейтинг органов исполнительной власти по качеству работы в интернете представили россиянам

09:22, 15 июля 2024, ПАИ

АНО «Диалог» совместно с Правительством РФ представили рейтинг работы федеральных органов исполнительной власти в интернете, пишет «Коммерсантъ».

По результатам первых двух кварталов 2024 года лидерами стали Минэкономразвития, Федеральная антимонопольная служба, Социальный фонд России.

Во втором полугодии 2023 года лидером стало Минпросвещения – сейчас оно на пятом месте (86 баллов), «Росмолодёжь», занимавшая вторую строчку, теперь на четвёртом месте (86, 6 баллов).

В топ-10 по итогам первого полугодия текущего года вошли Росстат (85,9 балла), Федеральная таможенная служба (85,8 балла), Минфин (84,3 балла), Минкульт (83,8 балла) и Росавтодор (78,3 балла).

В оценке также учитывалась работа ведомств с «Яндексом» – наличие отметки верификации у сайта, работа с отзывами, качество заполнения карточек-визиток министерств и ведомств, а также наличие отметки «Информация подтверждена владельцем».