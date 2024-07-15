Семилетний ребёнок пострадал в ДТП в Псковском районе
ДТП произошло на 290-м километре трассы Р-23 в Псковском районе сегодня ночью, 15 июля. По предварительным данным, водитель автомобиля уходил от столкновения с лосем. Из-за этого машина съехала в кювет и опрокинулась, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате происшествие пострадал семилетний ребёнок. Его госпитализировали в медучреждение.
На месте работали бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>