Медики борются за жизнь второго пострадавшего при взрыве газа в Опочке

10:55, 15 июля 2024, ПАИ

Медики борются за жизнь второго пострадавшего при взрыве бытового газа в Опочке. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов.

Он напомнил, что в субботу, 13 июля, в больницу вертолетом санитарной авиации из Опочки были доставлены пациент, другой был привезен каретой «скорой».

«К нам поступило двое пострадавших. Пациент с ожоговой болезнью, ожоговым шоком, состояние было крайне тяжелое, скончался в воскресенье», – сообщил главврач.

За жизнь второго медики областной клинической больницы продолжают борьбу.

«Пациентка с множественными травмами костей скелета. Состояние тяжелое, стабильное, продолжается лечение в отделении реанимации», – сообщил Евгений Панферов.

Взрыв бытового газа произошел в Опочке рано утром в субботу, 13 июля, в многоквартирном доме на ул. Сущевского.