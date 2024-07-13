Что на данный момент известно о взрыве газа в Опочке

18:19, 13 июля 2024, ПАИ

Что на данный момент известно о произошедшем в одном из многоквартирных домов Опочки взрыве бытового газа. Псковское агентство информации собрало все известные на данный момент факты: