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Происшествия

Что на данный момент известно о взрыве газа в Опочке

Что на данный момент известно о произошедшем в одном из многоквартирных домов Опочки взрыве бытового газа. Псковское агентство информации собрало все известные на данный момент факты:

  • Взрыв бытового газа в одном из домов Опочки сегодня утром
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Взрыв бытового газа в одном из домов Опочки сегодня утром
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Взрыв бытового газа в одном из домов Опочки сегодня утром
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Взрыв бытового газа в одном из домов Опочки сегодня утром
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Взрыв бытового газа в одном из домов Опочки сегодня утром
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Взрыв бытового газа в одном из домов Опочки сегодня утром
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Взрыв бытового газа в одном из домов Опочки сегодня утром
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Взрыв бытового газа в одном из домов Опочки сегодня утром
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Взрыв бытового газа в одном из домов Опочки сегодня утром
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

  • взрыв произошёл рано утром 13 июля на первом этаже дома № 2а на ул. Сущевской;
  • от взрыва пострадали два человека. Повреждены три соседние квартиры и два автомобиля, которые были припаркованы во дворе дома;
  • пожарные расчёты прибыли на место происшествия через четыре минуты. В течение пяти минут горение было ликвидировано;
  • в 9:15 сообщение о происшествии появляется в телеграм-канале губернатора Михаила Ведерникова. Глава региона взял ситуацию под личный контроль;
  • на месте ЧП в Опочке работает руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов;
  • двое пострадавших вертолётом санитарной авиации доставлены в Псковскую областную клиническую больницу;
  • специалисты обследовали повреждения, вызванные взрывом. Жильцам дома разрешено вернуться в квартиры, кроме трёх наиболее пострадавших;
  • управляйка меняет в доме пострадавшие окна и двери;
  • прокуратура Псковской области организовала проверку в связи с возгоранием газа.
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