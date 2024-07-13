Что на данный момент известно о взрыве газа в Опочке
Что на данный момент известно о произошедшем в одном из многоквартирных домов Опочки взрыве бытового газа. Псковское агентство информации собрало все известные на данный момент факты:
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
- взрыв произошёл рано утром 13 июля на первом этаже дома № 2а на ул. Сущевской;
- от взрыва пострадали два человека. Повреждены три соседние квартиры и два автомобиля, которые были припаркованы во дворе дома;
- пожарные расчёты прибыли на место происшествия через четыре минуты. В течение пяти минут горение было ликвидировано;
- в 9:15 сообщение о происшествии появляется в телеграм-канале губернатора Михаила Ведерникова. Глава региона взял ситуацию под личный контроль;
- на месте ЧП в Опочке работает руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов;
- двое пострадавших вертолётом санитарной авиации доставлены в Псковскую областную клиническую больницу;
- специалисты обследовали повреждения, вызванные взрывом. Жильцам дома разрешено вернуться в квартиры, кроме трёх наиболее пострадавших;
- управляйка меняет в доме пострадавшие окна и двери;
- прокуратура Псковской области организовала проверку в связи с возгоранием газа.
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