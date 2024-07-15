Спортсменки Псковской области завоевали бронзу на первенстве России по гребле

10:16, 15 июля 2024, ПАИ

Дедовичские спортсменки стали третьими на первенстве России по гребле среди юношей и девушек до 17 лет, которое завершилось в Нижнем Новгороде 14 июля. Об этом сообщается в группе Pro row Pskov в соцсети «ВКонтакте».

За награды соревнований боролись более 500 спортсменов. Псковскую область представили псковичи Даниил Васильев и Егор Колычев в двойке без рулевого, а также парная четвёрка из Дедовичей в составе Алисы Веселовой, Алёны Смоленцевой, Ксении Радионовой и Ульяны Фицай.

Девушки из Дедовичей стали бронзовыми призёрами, уступив секунду экипажу из Санкт-Петербурга. Первыми стали спортсменки из Московской области. Псковская двойка заняла 12-е место.

Тренируют спортсменов Псковской области Андрей Сидоркевич и Сергей Николаев.

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