Псковичи стали призёрами всероссийского турнира по настольному теннису
Псковичи стали призёрами всероссийского рейтингового турнира по настольному теннису среди спортсменов до 20 лет, который прошёл в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: со страницы Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: со страницы Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»
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Фото: со страницы Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»
15-летний воспитанник клуба Nordman Рустам Рузиев завоевал бронзовую награду. Среди девушек второе место на счету Анастасии Беляевой.
«Поздравляем ребят с успешным завершением турнира. Так держать! И самое главное – не снижать планку, продолжая усиленные тренировки», – подчеркнул Юрий Сорокин.
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