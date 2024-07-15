Псковичи стали призёрами всероссийского турнира по настольному теннису

10:52, 15 июля 2024, ПАИ

Псковичи стали призёрами всероссийского рейтингового турнира по настольному теннису среди спортсменов до 20 лет, который прошёл в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Фото: со страницы Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Юрия Сорокина в соцсети «ВКонтакте»





15-летний воспитанник клуба Nordman Рустам Рузиев завоевал бронзовую награду. Среди девушек второе место на счету Анастасии Беляевой.

«Поздравляем ребят с успешным завершением турнира. Так держать! И самое главное – не снижать планку, продолжая усиленные тренировки», – подчеркнул Юрий Сорокин.

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