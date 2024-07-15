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Происшествия

Один из пострадавших при взрыве газа в Опочке скончался

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал информацию о пострадавших при взрыве газа в Опочке. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Один из пострадавших при взрыве газа в Опочке скончался. Фото: телеграм-канал Михаил Ведерников

«К сожалению, один человек скончался. Он находился в крайне тяжелом состоянии, врачи делали всё возможное, но спасти его не смогли. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», – отметил губернатор.

За жизнь второго пациента врачи Псковской областной клинической больницы продолжают бороться. Женщина все ещё находится в реанимации, рассказал глава региона.

Напомним, что взрыв газа произошёл в одном из многоквартирных домов в Опочке 13 июля. Подробности произошедшего можно посмотреть по ссылке.

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