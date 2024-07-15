Tele2 предлагает псковичам 54 уникальных туристических активности и приключения для летнего отдыха

11:33, 15 июля 2024, ПАИ

Tele2, российский оператор мобильной связи, предлагает псковичам 54 уникальных туристических активности и приключения для летнего отдыха в регионах Северо-Запада России. Обновлённый список мест и выгодные предложения для путешественников доступны на портале тревел-гида. Даже в самых отдалённых локациях Tele2 обеспечила надёжную связь и качественный мобильный интернет, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

Тревел-гид создан для любителей путешествий, которые готовы открывать для себя новые туристические места и активно проводить свой отпуск. В Псковской области можно порыбачить на Талабских островах и стать капитаном парусника на Себежском озере.

В Ленинградской области и пригородах Санкт-Петербурга Tele2 предлагает своим абонентам посетить один из самых высоких маяков России и Европы, единственную подземную часовню в России, совершить мотопутешествие к древней крепости и поймать дзен в туре по реке Оредеж на сапах. В Поморье можно увидеть закат над Вельском на параплане, спуститься в пещеры Пинежья, насладиться уютом северной глуши или отправиться на конную прогулку по Заостровью. Вологодская область приглашает почувствовать себя капитаном подводной лодки, выковать гвоздь в Устюжне или прогуляться по русской деревне XIX века. Калининградская область подарит свои космические пейзажи песчаных дюн. Там же можно поймать волну на Балтике, отправиться к живописному водопаду на реке Лава или почувствовать себя смотрителем маяка Риндерорта.

Погрузиться в воды Мраморного каньона, провести день в компании хаски в Карьяле, познакомиться с древними викингами – всё это возможно в Карелии. В Мурманской области клиентов Tele2 ждут вершины Хибин, квадроциклы и уникальная возможность нырнуть в Северный Ледовитый океан. В Новгородской области приглашают окунуться в крестьянский быт древнерусской деревни, добыть соль из минеральных вод в Старой Руссе и пройти путь из варяг в греки.

Во всех предложенных локациях абонентам Tele2 доступен надёжный мобильный интернет, а также оператор предлагает путешественникам уникальную возможность получить скидки и подарки от партнёров. Бонусы распространяются на экскурсии, туры, участие в мастер-классах.

Подробнее о тревел-гиде на сайте nw.tg.tele2.ru.

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