Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковичка выиграла два серебра первенства Белоруссии по лёгкой атлетике

Псковичка Елизавета Николаева завоевала две серебряные награды Открытого первенства Белоруссии по лёгкой атлетике, которое проходило в Гомеле с 10 по 12 июля. Об этом ПАИ сообщили в Белорусской федерации лёгкой атлетики.

Псковичка выиграла две серебра первенства Белоруссии по лёгкой атлетике. Фото: группа «Команда лёгкой атлетики» в соцсети «ВКонтакте»

На дистанции 3000 метров с препятствиями Елизавете Николаевой противостояли две бегуньи из Витебской и Могилёвской областей. Первой стала Валерия Тюхай из Витебской области с результатом 10 минут и 42 секунды. Елизавета Николаева пришла второй с результатом 11 минут и семь секунд. Замкнула тройку лидеров легкоатлетка из Могилёвской области.

В беге на 3000 метров соревновались пять спортсменов из Минской, Брестской, Псковской и Могилевской областей. Елизавету Николаеву смогла опередить только Ирина Сечная из Брестской области с результатом десять минут 16 секунд. Псковичка показала результат десять минут 30 секунд. Замкнула тройку лидеров Валерия Деменкова с результатом десять минут 52 секунды.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 июля 2024

ФК «Псков» сыграет в первом раунде Кубка России с «Луки-Энергией»
15 июля 2024

Псковичка выиграла два серебра первенства Белоруссии по лёгкой атлетике
15 июля 2024

Четыре награды завоевали псковичи на всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках
15 июля 2024

Псковичи стали призёрами всероссийского турнира по настольному теннису
15 июля 2024

Специалисты по спортивной медицине собрались на конференции в Пскове
15 июля 2024

Спортсменки Псковской области завоевали бронзу на первенстве России по гребле
14 июля 2024

Великолучанка возглавила топ-6 лучших юных танцоров России по латиноамериканской программе
14 июля 2024

Пятиборье на воде, ногах и колёсах в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...