Псковичка выиграла два серебра первенства Белоруссии по лёгкой атлетике

12:15, 15 июля 2024, ПАИ

Псковичка Елизавета Николаева завоевала две серебряные награды Открытого первенства Белоруссии по лёгкой атлетике, которое проходило в Гомеле с 10 по 12 июля. Об этом ПАИ сообщили в Белорусской федерации лёгкой атлетики.

На дистанции 3000 метров с препятствиями Елизавете Николаевой противостояли две бегуньи из Витебской и Могилёвской областей. Первой стала Валерия Тюхай из Витебской области с результатом 10 минут и 42 секунды. Елизавета Николаева пришла второй с результатом 11 минут и семь секунд. Замкнула тройку лидеров легкоатлетка из Могилёвской области.

В беге на 3000 метров соревновались пять спортсменов из Минской, Брестской, Псковской и Могилевской областей. Елизавету Николаеву смогла опередить только Ирина Сечная из Брестской области с результатом десять минут 16 секунд. Псковичка показала результат десять минут 30 секунд. Замкнула тройку лидеров Валерия Деменкова с результатом десять минут 52 секунды.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».