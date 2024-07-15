Более 460 тонн мусора вывез временный регоператор за выходные

12:58, 15 июля 2024, ПАИ

Более 460 тонн ТКО и крупногабаритных отходов вывез временный регоператор по обращению с ТКО в Псковской области компания «Экогрупп» за минувшие выходные, 13 и 14 июля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила директор компании Анна Краснова.

Работы по вывозу мусора продолжаются в плановом режиме, при возникновении технических вопросов в компании их стараются решить максимально оперативно. Информация о вывозе ТКО и КГО в ежедневном режиме докладывается губернатору Михаилу Ведерникову, отметила Анна Краснова.