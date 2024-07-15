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Общество

Более 460 тонн мусора вывез временный регоператор за выходные

Более 460 тонн ТКО и крупногабаритных отходов вывез временный регоператор по обращению с ТКО в Псковской области компания «Экогрупп» за минувшие выходные, 13 и 14 июля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила директор компании Анна Краснова.

Ежедневно спецтехника временного регоператора совершает несколько десятков рейсов по вывозу мусора. Фото ПАИ

Работы по вывозу мусора продолжаются в плановом режиме, при возникновении технических вопросов в компании их стараются решить максимально оперативно. Информация о вывозе ТКО и КГО в ежедневном режиме докладывается губернатору Михаилу Ведерникову, отметила Анна Краснова.

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