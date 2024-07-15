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Экономика

Завод «Титан-Полимер» отгрузил первую партию своей продукцию в Турцию

Первую партию прозрачной и металлизированной БОПЭТ-плёнки с химическим покрытием отгрузил в Турцию завод «Титан-Полимер» (входит в ГК «Титан») в рамках долгосрочного контракта. Объём поставки составил более 20 тонн. Об этом ПАИ сообщили в компании.

Завод «Титан-Полимер» отгрузил первую партию своей продукцию в Турцию. Фото предоставлено ООО «Титан-полимер»

До этого времени клиентами «Титан-Полимер» были представители более 50 российских регионов и стран СНГ. Зарубежные потребители уже по достоинству оценили продукцию завода, которая является основой производства пищевых, защитных, теплосберегающих и антивандальных пленок, рассказали в компании. В планах завода – расширить ассортимент поставляемой продукции и географию заказчиков как в России, так и в страны ближнего и дальнего зарубежья.

В соответствии со специализацией заказчика БОПЭТ-плёнки могут производиться толщиной от 8 до 125 мкм. В ассортименте завода есть прозрачные, с коронной обработкой, химическим покрытием и металлизированные.

Кроме того, ранее «Титан-Полимер» освоил производство БОПЭТ-плёнки с новым видом химического покрытия. Данный вид БОПЭТ-плёнки универсален в использовании, успешно применяется в различных видах упаковки, технологичен для нанесения различных покрытий и ламинации. Он также подходит для реторного применения, где температуры использования доходят до 135-140 градусов при высоком давлении во время автоклавирования, рассказали в компании.

Завод уверенно расширяет географию поставок, отметил коммерческий директор завода «Титан-Полимер» Максим Филиппов.

«Наши БОПЭТ-плёнки приобретают несколько десятков компаний нашей страны и стран СНГ – производители упаковки, кабельной продукции, электротехники, строительных материалов. Прошедшая в конце июня международная выставка RosUpack, на которой завод представил свою продукцию, показала высокий интерес и спрос на все виды БОПЭТ- пленок, которые производит завод. Поставка продукции в Турцию – важный для нас этап работы на внешнем рынке, и это направление будет продолжено», – подчеркнул он.

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