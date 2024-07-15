ФК «Псков» сыграет в первом раунде Кубка России с «Луки-Энергией»

14:04, 15 июля 2024, ПАИ

Футбольный клуб «Псков» сыграет с великолукской командой «Луки-Энергия» в первом раунде Кубка России по футболу в Пскове на стадионе «Машиностроитель». Матч пройдёт либо 30 июля, либо 31 июля, либо 1 августа. Решение о дате проведения матча объявят позже, сообщили ПАИ в пресс-службе турнира.

В прошлом году в первом раунде Кубка России «Псков» на своём поле уступил великолукскому клубу «Луки-Энергия» со счётом 2:3. Матч посетили около 3,5 тысячи зрителей.

Великолукская команда, в свою очередь, дошла в прошлом сезоне до 1/32 финала соревнований, где уступила красноярскому «Енисею» со счётом 1:2.

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