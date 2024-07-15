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Происшествия

Очередной факт вандализма произошёл в подземном переходе Великих Лук

Очередной факт вандализма зафиксирован в подземных переходах на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в администрации города.

Неизвестные сломали поликарбонатовое покрытие входов подземного перехода. По данному факту уже написано соответствующее заявление в полицию, подчеркнули в администрации.

Великолучан призвали бережно относиться к муниципальному имуществу и сообщать о любых фактах вандализма в полицию.

Если жители Великих Лук обладают информацией по данному факту, их просят сообщить в полицию в дежурную часть ОМВД России по Великим Лукам (улица Гастелло, 5а), по телефону 5-27-94 или 02.

Напомним, это не первый случай вандализма в подземных переходах на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках. До этого неизвестные разрисовали там стены.

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